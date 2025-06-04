Не плачь о нем, пока он живой Да, в воскресенье нам отвесили весьма приличную оплеуху, и многие мировые СМИ, которые пишут о военном, уделили этому место на своих страницах.
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Не плачь о нем, пока он живой Да, в воскресенье нам отвесили весьма приличную оплеуху, и многие мировые СМИ, которые пишут о военном, уделили этому место на своих страницах.
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