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Эстония строит военную базу и стягивает к границе с Россией оружие

Эстония строит военную базу и стягивает к границе с Россией оружие

Эстония строит приграничную базу в Нарве, чтобы усилить военное присутствие. Также власти перемещают к восточной границе оружие, способное поражать цели в глубине российской территории.

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