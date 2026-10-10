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Газета.ру

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Федорищев: в Самарской области сбили несколько десятков беспилотников ВСУ

Федорищев: в Самарской области сбили несколько десятков беспилотников ВСУ

Несколько десятков БПЛА ВСУ сбиты в небе над Самарской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев на своей странице во «ВКонтакте»«Сегодня силами наших доблестных защитников в небе над Самарской областью было сбито несколько десятков беспилотников ВСУ», — написал он.

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