Федорищев: в Самарской области сбили несколько десятков беспилотников ВСУ

Несколько десятков БПЛА ВСУ сбиты в небе над Самарской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев на своей странице во «ВКонтакте»«Сегодня силами наших доблестных защитников в небе над Самарской областью было сбито несколько десятков беспилотников ВСУ», — написал он.