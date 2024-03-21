Регламент отбора генерального прокурора для нового конкурса будет скорректирован

Высший совет прокуроров (ВСП) пересматривает вместе с Министерством юстиции, Регламент о проведении конкурса на должность генерального прокурора, чтобы внести ряд изменений, особенно на этапе отбора, чтобы не было разногласий в оценках потенциальных кандидатов.
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