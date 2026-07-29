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Регионы России

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Первый зампредседателя комитета Госдумы оспаривает апелляцию НОК Украины по восстановлению прав ОКР

Первый зампредседателя комитета Госдумы оспаривает апелляцию НОК Украины по восстановлению прав ОКР

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию оспаривания Национальным олимпийским комитетом Украины (НОК) решения Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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