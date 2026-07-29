Первый зампредседателя комитета Госдумы оспаривает апелляцию НОК Украины по восстановлению прав ОКР

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию оспаривания Национальным олимпийским комитетом Украины (НОК) решения Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР) в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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