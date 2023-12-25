VK и Дзен запускают спецпроект "Культура под шубой"

пресс-служба VK VK и Дзен запускают специальный проект "Культура под шубой", с 25 по 29 декабря пользователи получат бесплатный доступ к эксклюзивным трансляциям и новогоднему контенту от учреждений и деятелей культуры.
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