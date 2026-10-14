Пленный заявил, что инструкторы ВСУ советуют мобилизованным сдаваться ВС РФ

Украинские инструкторы советовали насильно мобилизованным сразу сдаваться российским бойцам. Об этом рассказал военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Волошенюк в беседе с РИА Новости.
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