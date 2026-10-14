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Газета.ру

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Пленный заявил, что инструкторы ВСУ советуют мобилизованным сдаваться ВС РФ

Пленный заявил, что инструкторы ВСУ советуют мобилизованным сдаваться ВС РФ

Украинские инструкторы советовали насильно мобилизованным сразу сдаваться российским бойцам. Об этом рассказал военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Волошенюк в беседе с РИА Новости.

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