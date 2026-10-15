Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сергея Козлова к 25 годам, а Евгению Самойлову — к 17 годам лишения свободы за госизмену и подготовку терактов, включая планировавшийся на 9 мая 2024 года подрыв автомобиля начальника службы вспомогательного флота Черноморского флота в Севастополе.