Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сергея Козлова к 25 годам, а Евгению Самойлову — к 17 годам лишения свободы за госизмену и подготовку терактов, включая планировавшийся на 9 мая 2024 года подрыв автомобиля начальника службы вспомогательного флота Черноморского флота в Севастополе.
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