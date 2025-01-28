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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фиорентина» купила у «Монцы» экс-защитника «Арсенала» Мари

«Фиорентина» купила у «Монцы» экс-защитника «Арсенала» Мари

Клуб из Флоренции объявил о переходе защитника из «Монцы». В нынешнем сезоне Мари провел 19 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.

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