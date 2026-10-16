Певица Таисия Повалий рассказала, как после концерта во Львове вместе с народным артистом России Николаем Басковым оказалась в боулинг-клубе, где они танцевали на столе.
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