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Минское «Динамо» продлило 2-го бомбардира МХЛ Сотишвили на 2 года

Форвард Даниил Сотишвили продолжит выступать за минское «Динамо». 20-летний белорус заключил новое 2-летнее соглашение с клубом, контракт – двусторонний.

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