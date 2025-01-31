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Закон, порядок, государство

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На Чукотке МЧС России подведены итоги масштабных учения и экспедиции «Безопасная Арктика-2025»

На Чукотке МЧС России подведены итоги масштабных учения и экспедиции «Безопасная Арктика-2025»

31 января завершилось масштабное учение МЧС России в Арктической зоне. В 10 регионах отработаны 19 практических вводных, решены более 90 опытно-исследовательских задач.

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