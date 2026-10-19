Твоё имя Жан-Марк, тебе 46, и ты держишь магазин видеоигр и коллекционных штук в Ницце, зажатый между оптикой и агентством недвижимости, которое впаривает однокомнатные квартиры за 410 000 евро «с видом на море», если достаточно сильно высунуться с балкона.