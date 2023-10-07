"Я хотела отправить их в Душанбе": мигрантка в Петербурге украла крупную сумму денег у индонезийца

Мигрантка в Петербурге обокрала индонезийца. Деньги она хотела отправить к себе на родину.В Петербурге произошел инцидент, в результате которого 39-летний индонезиец лишился своих ценных вещей в одном из ресторанов на Невском проспекте.
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