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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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РИА Новости: Россия выиграла на санкциях 5 триллионов рублей

РИА Новости: Россия выиграла на санкциях 5 триллионов рублей

Добиться прироста удалось благодаря торговле с дружественными странами Импортеры из недружественных стран за два года действия санкций недополучили российских товаров на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей), при этом Москва смогла перенаправить товары на эту сумму другим государствам и даже получила выгоду в 5 триллионов рублей.

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