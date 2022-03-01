Дзюба о критике Миколенко из-за молчания о ситуации на Украине: «Они только говорить и могут»

Артем Дзюба отреагировал на критику со стороны украинского защитника Виталия Миколенко. Футболист «Эвертона» и сборной Украины упрекнул форварда «Зенита» за то, что он и его партнеры никак не комментируют текущие события на Украине, а также отметил, что прощения ему не будет.