Дзюба о критике Миколенко из-за молчания о ситуации на Украине: «Они только говорить и могут»

Артем Дзюба отреагировал на критику со стороны украинского защитника Виталия Миколенко. Футболист «Эвертона» и сборной Украины упрекнул форварда «Зенита» за то, что он и его партнеры никак не комментируют текущие события на Украине, а также отметил, что прощения ему не будет.
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