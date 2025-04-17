www.globallookpress.com/Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com Подготовленная британскими властями схема регистрации иностранного влияния (FIRS) является примером "охоты на ведьм", которая навредит сотрудничеству Москвы и Лондона, а также может получить ответную реакцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии