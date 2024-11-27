США нашли способ быстро нарастить численность ВСУ

Быстро увеличить численность Вооруженных сил за счет понижения минимального возраста мобилизации на семь лет призвали Киев в администрации президента США Джо Байдена, 27 ноября сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
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