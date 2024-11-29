Украинские десантники передали ДОТ ВС России в Харьковской области. Бойцы ВСУ сложили оружие и сдались в плен

Четверо десантников из 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 29 ноября, сложили оружие и сдали свой ДОТ (долговременную огневую точку), расположенный в Харьковской области.
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