В российском регионе супруги изготовили 40 килограммов наркотиков в чужом доме

В Подмосковье задержаны супруги, создавшие нарколабораторию в арендованном доме В Павловском Посаде задержаны супруги по подозрению в организации подпольной нарколаборатории в чужом доме, который они специально арендовали вблизи деревни Васютино для изготовления наркотиков.
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