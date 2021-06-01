Происшествия

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Правоохранители пресекли в подмосковном Солнечногорске деятельность подпольной нарколаборатории

Правоохранители пресекли в подмосковном Солнечногорске деятельность подпольной нарколаборатории

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ОМВД России по г.

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