Сет Роген рассказывает о новых проектах "Черепашек-ниндзя"

Сет Роген сообщает о хорошем прогрессе в разработке сиквела "Черепашки-ниндзя: Разгром мутантов". У нового анимационного фильма уже есть полная раскадровка и окончательное название, которое, по словам режиссера, ему очень нравится.
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