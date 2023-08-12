Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Президент «Баварии»: «Кейн станет активом всей Бундеслиги»

Президент «Баварии»: «Кейн станет активом всей Бундеслиги»

Ранее о переходе Кейна из «Тоттенхэма» было объявлено официально. Сообщалось, что «Бавария» заплатит за Кейна 100+10 млн евро, а зарплата 30-летнего форварда составит около 25 миллионов евро в год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх