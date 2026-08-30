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ЕС встретит зиму с минимальными за 13 лет запасами газа

ЕС встретит зиму с минимальными за 13 лет запасами газа

Stefan Puchner/dpa/picture-alliance/TASS Европа встретит зиму с минимальными запасами газа. Как пишет The Guardian, хранилища ЕС заполнены лишь на 63%, это почти на 20% ниже обычного уровня.

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