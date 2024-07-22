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Паскаль Верляйн стал чемпионом Формулы Е сезона-2023/24

Паскаль Верляйн стал чемпионом Формулы Е сезона-2023/24

Formula EЧемпионат мира по гонкам электромобилей в классе Формула Е завершился в Великобритании. Заключительный старт сезона-2024/25 выиграл британец Оливер Роуленд из Nissan Formula E Team, компанию которому на подиуме составил победитель первой гонки в Лондоне немецкий пилот TAG Heuer Porsche Formula E Team Паскаль Верляйн, а третье место досталось новозеландцу Митч у Эвансу из Jaguar TCS Racing.

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