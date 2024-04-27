«Ъ»: силовики стали предлагать обвиняемым контракт с армией вместо тюрьмы

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатское сообщество проинформировала, что следователи и другие правоохранители начали разъяснять фигурантам уголовных дел о возможности отправки на службу в зону СВО вместо тюрьмы.
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