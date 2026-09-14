Агентство миграции сообщило о массовом отъезде 100 тыс. узбеков

За 10 дней около 100 тысяч мигрантов уехали из России в Узбекистан. Это крупнейший отток за последние годы, связанный с падением доходов и усилением миграционной политики.
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