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YouTube закроют со дня на день. Роскомнадзор требует от Google снять ограничения в отношении российских СМИ

YouTube закроют со дня на день. Роскомнадзор требует от Google снять ограничения в отношении российских СМИ

https://www.ixbt.com/news/2022/04/02/youtube-zakrojut-so-dnj. Роскомнадзор призвал компанию Google снять какие-либо ограничения в отношении российских СМИ на платформе потоковой трансляции видео YouTube.

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