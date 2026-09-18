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Слухи о нарушениях на выборах не подтвердились

Слухи о нарушениях на выборах не подтвердились

Фейки о якобы закрытых избирательных участках и принуждении избирателей к голосованию были зафиксированы в первый день выборов в России, всего их было обнаружено семь, сообщил исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков 18 сентября РИА Новости.

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