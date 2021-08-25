В России предложили создать второй Пенсионный фонд

В России предложили создать второй Пенсионный фондВ России предложили создать второй Пенсионный фондБизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать в России второй Пенсионный фонд, который будет отвечать за выплаты пенсий старшему поколению граждан.
В России предложили создать второй Пенсионный фондВ России предложили создать второй Пенсионный фондБизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать в России второй Пенсионный фонд, который будет отвечать за выплаты пенсий старшему поколению граждан.
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