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В России предложили создать второй Пенсионный фонд

В России предложили создать второй Пенсионный фонд

В России предложили создать второй Пенсионный фондВ России предложили создать второй Пенсионный фондБизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать в России второй Пенсионный фонд, который будет отвечать за выплаты пенсий старшему поколению граждан.

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