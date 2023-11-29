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Пензенцам рассказали о ситуации с заболеваемостью среди студентов

На брифинге, посвященном вопросам заболеваемости среди детей и подростков, министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков поделился информацией о текущей обстановке на подведомственных ему образовательных учреждениях.

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