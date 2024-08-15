Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Вторжение в Курск — месть недовольных генералов? Над Белоусовым нависла тень Иванова

Вторжение в Курск — месть недовольных генералов? Над Белоусовым нависла тень Иванова

Ожесточит ли он свое сердце? Давайте не будем забывать, что в прошлом он уже принимал некоторые очень трудные решения, например, инициировал сирийскую миссию и Специальную военную операцию (СВО)) со всеми ее последствиями.

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Комментарии
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Кошмар
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3 час.
Александр Денисов
То, что произошло под Курском, это одно большое преступление и виновных в нем много.
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2 час.
Александр Бурлаченко
Министр Обороны НЕ занимается планированием и ведением боевых действий. Так что насчет мести генералов - это бред.
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1 час.

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