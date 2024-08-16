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Новости экономики России

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X5 Group - успешный отчет в непростых условиях

X5 Group - успешный отчет в непростых условиях

В периоды высокой инфляции одним из защитных секторов для инвесторов является фудритейл, и свежий финансовый отчет X5 Group за первую половину 2024 года предоставляет отличную возможность для детального анализа ключевых показателей компании.

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