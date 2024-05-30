Депстрой Нового Уренгоя: при реконструкции парка «Дружба» срубят кустарники

Жители Нового Уренгоя обеспокоены судьбой деревьев, которые растут в парке «Дружба». Строители приступили к его реновации, а люди начали переживать, что ради нового проекта могут срубить зеленые насаждения.
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