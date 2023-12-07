Встреча Путина с Раиси

7 декабря президент Путин в Москве проведет переговоры со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Лидеры обсудят двустороннее экономическое сотрудничество, а также региональные и международные проблемы, включая обострение палестино-израильского конфликта и ситуацию в секторе Газа.
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