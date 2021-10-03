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Президент звал ее в каюту. Кто и зачем разбалтывает секреты Белого дома

Президент звал ее в каюту. Кто и зачем разбалтывает секреты Белого дома

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. "Горящая машина с клоуном за рулем на бешеной скорости мчалась на склад фейерверков" — так ситуацию в Белом доме описывает Стефани Гришэм, недолго проработавшая пресс-секретарем Дональда Трампа.

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