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Ученые: Число антител у привитых значительно выше, чем у переболевших

Ученые Казанского федерального университета совместно с индийскими коллегами и специалистами из Ливерпульского университета Великобритании завершили предварительное исследование долгосрочной эффективности вакцины от коронавируса "Спутник V".

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