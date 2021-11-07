Ученые: Число антител у привитых значительно выше, чем у переболевших

Ученые Казанского федерального университета совместно с индийскими коллегами и специалистами из Ливерпульского университета Великобритании завершили предварительное исследование долгосрочной эффективности вакцины от коронавируса "Спутник V".
Ученые Казанского федерального университета совместно с индийскими коллегами и специалистами из Ливерпульского университета Великобритании завершили предварительное исследование долгосрочной эффективности вакцины от коронавируса "Спутник V".
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