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Районная неделя

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На станции метро «Войковская» можно будет воспользоваться виртуальной «Тройкой»

У столичной карты «Тройка» появился электронный аналог. В столичном Департаменте транспорта сообщили, что его уже принимают в метро, на МЦК и МЦД, в речном транспорте, в городских автобусах и электробусах.

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