Фигуристка Елена Ильиных призналась, что растит от Полунина троих сыновей

Фигуристка Елена Ильиных раскрыла пол и имя третьего ребенка от артиста балета Сергея Полунина. Олимпийская чемпионка в танцах на льду призналась в Telegram-канале, что в ноябре 2023 года у них появился еще один мальчик.
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