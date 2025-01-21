Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Николаева
    Директор дура. Боится потерять место.«Учите узбекский,...
  • Андрей
    Вот как-то  эмоцианально написал.. А потом.. Блин, да откуда в Калининграде эти... Не русские?  Видать литовцы заказы...«Учите узбекский,...
  • леонид рыбаков
    НЕ ПУТАЙТЕ НАРОДЫ ЖИВШИЕ ИМЕННО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗТУ ЗАСЛАННУЮ ИСЛАМИСТАМИ ВАХХАБИТАМИ РОЖУ«Без мусульман не...

Макаревич* потерял бренд «Смак», и уже начал продавать мебель – и уже сбыл стол «намоленный»

Макаревич* потерял бренд «Смак», и уже начал продавать мебель – и уже сбыл стол «намоленный»

Успехи России «Смак» отобрали у иноагента-Макаревича* – и сразу пришлось продавать мебеля! Это не шутка, всё как романе «12 стульев» с Остапом Бендером: наш любимый лидер «Машины времени» кинулся продавать мебеля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх