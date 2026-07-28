URA.RU: строительство бани с нуля требует больше времени и денег, чем покупка готовой модели

Собственная баня на загородном участке — это место для отдыха и сохранения традиций. Перед тем как приступить к воплощению парной в жизнь, будущий владелец сталкивается с выбором: приобрести готовую баню или построить ее с нуля.
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