Волейболистки «Орла» уступили «Красным Крыльям»

В первой встрече тура команда «Орёл» дома обыграла «Красные Крылья» 3:0, но во второй игре уступила со счётом 1:3.
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