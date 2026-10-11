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Орловские новости

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Волейболистки «Орла» уступили «Красным Крыльям»

Волейболистки «Орла» уступили «Красным Крыльям»

В первой встрече тура команда «Орёл» дома обыграла «Красные Крылья» 3:0, но во второй игре уступила со счётом 1:3.

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