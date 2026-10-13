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Я предприниматель» в 2026-м звучит как «я в беде»

Я предприниматель» в 2026-м звучит как «я в беде»

Предприниматель записал эмоциональный монолог о том, каково сейчас вести бизнес. Он рассказал, что происходит, когда на счёт приходят деньги, почему даже простые покупки вызывают тревогу и к чему в итоге приводит эта постоянная нагрузка.

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