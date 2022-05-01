Вы выбираете любовь?

Можете ли вы вспомнить тот светлый период в вашей жизни, когда вы не искали идеального мужчину? Может быть, это было так давно, что вы даже не помните как были счастливы в то время? И вместо того, чтобы советовать вам, как и где искать мистера «Совершенство«, может, стоит сосредоточиться на чем-то другом? Например, на себе! Потому что, когда вы перестанете активно искать любовь всей вашей жизни, Вселенная повернется к вам другой стороной, и ваша жизнь перестанет быть мрачной и грустной, как вам сейчас кажется.