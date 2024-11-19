Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском 19 ноября с 13.00 до 17. 00 ⚡️⚡️⚡️ ул. Киквидзе - 27-59, 26-48 пер.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском 19 ноября с 13.00 до 17. 00 ⚡️⚡️⚡️ ул. Киквидзе - 27-59, 26-48 пер.