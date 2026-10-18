Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, считает, что критика в адрес Дональда Трампа со стороны Владимира Зеленского даёт эффект, противоположный ожидаемому.
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Нападая и критикуя Трампа Клоун понимает, его цели и стремления и знает, что Трамп всё стерпит и будет далее помогать ему как и ЕС!