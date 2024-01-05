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Кендрик Перкинс: «Харден начинает рассказывать, что «хейтеров не видно»? Я тут. Мы хотим посмотреть на тебя в плей-офф»

«Являются ли они самой большой угрозой на Западе для «Денвера»? Безусловно. Они играют в исключительный баскетбол благодаря Каваю Ленарду и его здоровью.

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