Возрастающее беспокойство в Америке Еще не паника, но довольно ощутимое беспокойство наблюдается в США: от результатов продолжающегося конфликта с Ираном и других горячих точек по всему миру беспилотные летательные аппараты зарекомендовали себя как чрезвычайно опасное и эффективное оружие, и сейчас идет безумная гонка по противодействию им.
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