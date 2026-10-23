Возрастающее беспокойство в Америке Еще не паника, но довольно ощутимое беспокойство наблюдается в США: от результатов продолжающегося конфликта с Ираном и других горячих точек по всему миру беспилотные летательные аппараты зарекомендовали себя как чрезвычайно опасное и эффективное оружие, и сейчас идет безумная гонка по противодействию им.