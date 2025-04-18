Первая пуля попала в левую руку. Ощущения - оторвало руку. Сделал шаг - пуля вошла в правую руку, еще одна - в правую половину груди.
Выживший в аду
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Первая пуля попала в левую руку. Ощущения - оторвало руку. Сделал шаг - пуля вошла в правую руку, еще одна - в правую половину груди.
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