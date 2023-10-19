Два маршрута автобусов в Челябинске срывают расписание

На них пожаловались жители в социальных сетях.В конце сентября в ряде пабликов жители Челябинска негодовали на срыв расписания автобусов № 2 ("Мехколонна — Петра Столыпина") и 34 ("Автобусный парк — Мехколонна").
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